Si è ufficialmente costituito oggi il nuovo gruppo consiliare “Restart – 5 Stelle”. A farne parte i consiglieri comunali Fabio Amato, Viviana Dainotto, Eusebio Vicari, Elisa Cigna e Daniele Cammilleri. È proprio quest’ultimo, l’Avvocato Cammilleri, ad essere stato indicato come Capogruppo.

“Sono grato per la fiducia accordatami. Questa indicazione mi lusinga particolarmente – afferma Cammilleri – perché rientro nelle istituzioni dopo un lungo periodo; ma oggi come allora mantengo lo stesso entusiasmo e la stessa voglia di impegnarmi per la collettività. Assieme agli altri consiglieri del gruppo “Restart – 5 Stelle” porteremo avanti le istanze dei licatesi, cercando di rafforzare le dinamiche di ascolto e di condivisione, perché oggi più che mai la Politica anche e soprattutto a livello locale deve occuparsi dei reali bisogni delle persone”.

“Questo modo di intendere il rapporto tra eletti ed elettori – conclude il Capogruppo – rappresenta la conferma di quanto abbiamo sostenuto in campagna elettorale in merito alla nostra proposta di governo e di rappresentanza della città, improntata su principi di leale collaborazione ed incessante dialogo”.



A lui ed a tutto il gruppo vanno gli auguri di buon lavoro da parte dell’Onorevole Angelo Cambiano, “Nella certezza – sottolinea l’Onorevole – che il lavoro del Consigliere Cammilleri nel nuovo ruolo di Capogruppo, insieme agli altri consiglieri del gruppo, porterà ad un arricchimento sia del confronto democratico che della capacità del Civico Consesso di dare risposte al servizio della comunità di Licata”.