“Ieri sera, partecipatissima assemblea a Palermo a sostegno della candidatura di Gianni Cuperlo a segretario nazionale del Partito Democratico. All’incontro sono intervenute delegazioni dei circoli e di varie realtà civiche da tutte le provincie siciliane. Ad introdurre l’assemblea è stato Massimo Ingiaimo, coordinatore siciliano della campagna congressuale. Presenti tra gli altri dirigenti del partito, amministratori, deputati, consiglieri comunali, rappresentanti di esperienze dell’impegno civile in Sicilia. All’incontro è intervenuto per un saluto lo stesso Cuperlo in collegamento da Roma insieme a Barbara Pollastrini.

“E’ stato il primo incontro – ha dichiarato Ingiaimo – anche in preparazione delle tappe che Gianni Cuperlo farà in Sicilia nella prima parte di Gennaio. C’è bisogno di un forte e radicale cambiamento del Partito Democratico, liberandolo da una pratica politica sempre più distante dai problemi delle persone e prigioniera di piccole, quanto inutili, logiche di potere”.

Massimo Ingiaimo

Coordinatore regionale Mozione Cuperlo