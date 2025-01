Con la presentazione nell’Ufficio di Presidenza, in Consiglio Comunale a Licata è stato costituito il Gruppo di Forza Italia.

A farne parte sono i Consiglieri Comunali Giuseppe Russotto, Angelo Ripellino e Tiziana Augusto. Russotto è stato eletto capogruppo.

Soddisfazione per la costituzione del gruppo è stata manifestata da Giuseppe Ripellino, Commissario di Forza Italia a Licata.

“Con la costituzione del gruppo consiliare – sono le parole di Ripellino – Forza Italia a Licata potrà lavorare ancora con maggiore determinazione nell’interesse della collettività”.

Ad esprimere apprezzamento per questo importante momento di crescita per gli Azzurri a Licata sono stati Marcello Caruso, Segretario Regionale di Forza Italia, il Vice Segretario Regionale Riccardo Gallo ed il Commissario Provinciale di Forza Italia, Margherita La Rocca Ruvolo.

“Siamo orgogliosi – commentano i tre consiglieri comunali Azzurri – di poter rappresentare Forza Italia in Consiglio Comunale a Licata e ringraziamo il commissario cittadino, Giuseppe Ripellino, per averci dato questa opportunità. Al tempo stesso ringraziamo l’Onorevole Riccardo Gallo, nelle cui posizioni ci riconosciamo, l’Onorevole Margherita La Rocca Ruvolo ed il segretario regionale Marcello Caruso, che ci hanno accolto. Continueremo, con aumentata determinazione, a lavorare, in seno all’assise licatese, nell’interesse della collettività”.