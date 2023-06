Pubblicità

Lo Youtuber Marco Spinelli tornerà in Sicilia e a Licata. L’iniziativa si chiama Coste Nascoste e mira a ripulire i fondali e sensibilizzare la popolazione. La tappa licatese sarà quella del 19 Giugno per un clean up alla Rocca.

“Inizia una nuova avventura: a giugno io e il mio migliore amico viaggeremo per 10 giorni in Sicilia per ripulire dalla plastica e l’inquinamento le coste e i fondali meno conosciuti dell’isola – scrive Spinelli – Ma questa volta i protagonisti di questo progetto sarete voi! Sono tantissime le persone che hanno a cuore le problematiche ambientali ma che per diversi motivi non sanno come contribuire.

COSTE NASCOSTE è un viaggio a tappe che ha l’obbiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone CON TUTTI COLORO CHE CI DARANNO UNA MANO in questa avventura”.

L’amministrazione comunale ha garantito la propria adesione.