Ti sei appena laureato e non sai cosa fare? In questo caso ci teniamo a sottolineare fin da subito che non esiste una scelta giusta o una sbagliata su come continuare il tuo percorso.

Infatti, ci sono alcune persone che decidono di continuare a studiare, mentre altre vogliono entrare subito nel mondo del lavoro.

Ebbene, ora che ti trovi in questa situazione è arrivato il momento, se non hai già deciso, di capire cosa fare dopo gli studi. Esistono numerose possibilità e, di conseguenza, dovrai solo scegliere la migliore per il tuo caso specifico.

Se sei in un periodo di confusione e devi capire quale strada prendere, ecco la guida pensata per te.

Cosa fare dopo l’Università? Ecco le opzioni tra le quali scegliere

Hai finito l’Università e stai cercando di capire come proseguire con il tuo percorso? Sicuramente hai numerose possibilità tra le quali puoi decidere. Quali sono? Andiamo a scoprire le cinque principali scelte degli studenti che terminano il loro percorso di laurea.

Prima di tutto potresti optare per un periodo all’estero, questo non solo ti consentirà di migliorare in una lingua straniera, ma ti lascerà un’esperienza di vita difficilmente replicabile.

Inoltre, devi sapere che le esperienze all’estero sono sempre un plus da inserire nel CV, in quanto dimostrano che sei in possesso di spirito di adattamento e, ovviamente, confermano la conoscenza della lingua locale.

Una seconda opzione è quella di proseguire i tuoi studi, dove potrai optare per un Master oppure per un Dottorato. Ovviamente, se hai appena conseguito la tua laurea triennale, avrai anche la possibilità di accedere ad una magistrale.

Questo percorso ti consentirà di incrementare e verticalizzare ancora di più le tue conoscenze su un dato argomento.

Terza opzione? Trovare uno stage o un tirocinio.

Attenzione: ci teniamo a sottolineare che tale scelta può essere presa anche in concomitanza con un una delle due opzioni precedenti.

In questo modo inizierai a fare esperienza nel mondo del lavoro e capirai se quello che hai studiato è davvero la scelta giusta per te.

Ovviamente, ti consigliamo di cercare lo stage che sia più possibile in linea con quello che vorrai fare in futuro.

Alternativamente, come quarta opzione, potrai cercare il tuo primo lavoro.

Ad esempio, se hai già fatto delle prime esperienze lavorative durante gli anni di università, potrai direttamente cercare un lavoro nel campo in cui sei formato.

Infine, la quinta ed ultima opzione è dedicata a quelle persone che hanno un’idea, spesso particolarmente innovativa: aprire una start-up.

Insomma, i giovani oggi hanno delle idee davvero particolari che potrebbero rivoluzionare il mondo in cui viviamo. Di conseguenza, se ne hai una, ti consigliamo di metterla in pratica.

Aprire la Partita IVA subito dopo l’Università?

Quando parliamo della possibilità di iniziare a lavorare possiamo fare riferimento sia al lavoro dipendente, sia all’apertura della Partita IVA.

Infatti, non è raro che i giovani decidano di lavorare in proprio come liberi professionisti, con i pro e i contro che ne derivano.

