E’ passata in Consiglio comunale la mozione presentata dal consigliere Luigi Lanza per il ripristino dell’isola pedonale nel tratto finale di corso Vittorio Emanuele. Con 10 voti a favore – quelli dello stesso Lanza, Callea, Ripellino, Vicari, Cammilleri, Cigna, Amato, Dainotto, Russotto e Moscato – l’atto è stato pertanto approvato dopo una serie di interventi in Aula per significare i pro e i contro del provvedimento adottato dall’amministrazione a fine novembre 2023.

Contro la mozione hanno votato i consiglieri Triglia, Burgio, Spiteri, Sitibondo, Cosentino, Graci Stefania, Graci Enzo e Parisi.

Astenuto il consigliere Federico.

Assenti al momento della votazione sono risultati Curella, Caico, Ortega, Posata e Augusto.

Tornerà pertanto l’isola pedonale nel tratto finale di corso Vittorio Emanuele anche se l’idea – annunciata dallo stesso Sindaco durante il proprio intervento – è quella di estendere la volumetria della Zona a traffico limitato.