Una squadra di Vigili del fuoco del locale distaccamento di corso Argentina è intervenuta in corso Roma (all’altezza della chiesa di San Domenico) per rimuovere i pericoli generati dalla caduta di calcinacci dal prospetto di un antico palazzo della zona. L’intervento si è reso necessario proprio per le condizioni vetuste dell’immobile da cui si stavano staccando porzioni di intonaco.