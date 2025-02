Grande novità per tutti i giovani di Licata e dintorni!

Da settembre 2025, presso l’Istituto Re Capriata di Licata, partirà la prima classe dell’indirizzo Odontotecnico, un’opportunità unica per chi desidera entrare in un settore in continua crescita!

Perché scegliere l’indirizzo Odontotecnico?

Acquisirai competenze tecniche per realizzare protesi dentarie, apparecchi ortodontici e dispositivi su misura.

Potrai lavorare in laboratori odontotecnici, aziende del settore dentale o avviare la tua attività!

Avrai possibilità di specializzarti ulteriormente con corsi avanzati e nuove tecnologie digitali come la stampa 3D dentale.

Sbocchi occupazionali:

Laboratori odontotecnici privati

Collaborazioni con studi dentistici

Industrie di produzione di materiali dentali

Settore della ricerca e innovazione in odontotecnica

Avvio di un proprio laboratorio

Iscrizioni aperte fino a Lunedì! Non perdere questa occasione, perché andare lontano quando puoi costruire il tuo futuro qui?

Vieni a trovarci al Re Capriata di Licata per maggiori informazioni!