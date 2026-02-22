ADV

Licata ospita per la prima volta il Corso per Istruttori Minibasket FIP Sicilia, un’importante iniziativa formativa che segna un momento storico per il movimento cestistico del territorio agrigentino.

Il corso, fortemente voluto a livello regionale dal Presidente FIP Sicilia Cristina Correnti e dal Consiglio Direttivo, nasce con l’obiettivo di portare anche nel territorio di Licata percorsi qualificati per la crescita del minibasket e dello sport giovanile. Un impegno ribadito dal consigliere regionale Dario Provenzani, responsabile FIP regionale, che ha sottolineato l’importanza di investire nella formazione tecnica per consolidare e sviluppare il movimento di base.

A coordinare l’iniziativa sono il Responsabile Regionale Minibasket Fabrizio Pistritto e il Delegato Provinciale Minibasket Edison Uka, mentre le lezioni sono tenute dal Formatore Nazionale Crocifisso La Cognata, figura di riferimento nel panorama cestistico italiano.

Sono 25 gli iscritti al corso, provenienti dalle province di Agrigento, Ragusa, Caltanissetta e Palermo, a testimonianza dell’interesse e della rilevanza regionale dell’iniziativa. La partecipazione è subordinata al compimento del 18° anno di età e, al termine del percorso, i candidati ritenuti idonei conseguiranno la qualifica temporanea di Istruttore in Formazione, che consentirà loro di svolgere attività nel Settore Minibasket fino alla scadenza della qualifica stessa.

Fondamentale il ruolo organizzativo e logistico della nuova ASD Eagles Licata, che ha creduto fortemente nel progetto e si è fatta promotrice, insieme alla FIP Sicilia, di un percorso che rappresenta un punto di svolta per il basket locale. La nascita dell’Eagles Licata si inserisce infatti in una visione di rilancio e crescita del movimento cestistico cittadino, puntando con decisione sulla formazione degli istruttori e sulla qualità del lavoro con i più piccoli.

L’avvio del corso rappresenta non solo un’opportunità per i partecipanti, ma anche un segnale concreto di attenzione verso lo sport giovanile, elemento fondamentale per la crescita educativa e sociale delle nuove generazioni.

Al corso ha preso parte anche l’Asd Basket Licata con il presidente Tiziano Burgio.

Licata si conferma così sempre più punto di riferimento per il minibasket nella provincia di Agrigento.