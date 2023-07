Pubblicità

Partirà a breve un corso di formazione per operatori del comparto marittimo. L’annuncio arriva dall’assessore con delega alla Pesca, Francesca Platamone.

“Con riferimento al bando di attuazione a regia 1.29 (2023), dopo un colloquio con il dipartimento alle attività produttive di Licata, anche su segnalazione del dipartimento regionale, mi sono interessata, insieme al Consigliere comunale Giuseppe Federico, perché anche a Licata fosse attivato un corso gratuito, riservato a giovani diplomati, per il conseguimento di titoli marittimi di tecnico della definizione di strategie di mercato e della pianificazione di azioni di marketing nel settore della pesca – scrive l’assessore – Il corso, dal titolo “Fishing Marketing Specialist” avrà durata di 600, di cui 240 ore di stage e sarà gestito da Euroform, ente accreditato dalla Regione Sicilia a fornire la formazione.

In una città come la nostra, promuovere la formazione qualificata nei settori dell’ economia, rappresenta certamente un’occasione da cogliere al volo”.