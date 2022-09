Pubblicità

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento ha diramato un avviso con il quale viene reso noto come “nel primo semestre l’Asp 2023 intende attivare il corso di Formazione Obbligatorio per Operatori di Tatuaggio e Piercing. Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre il 10 ottobre 2022 l’istanza di manifestazione di interesse a partecipare al corso redatta secondo l’allegato “Modello A” da inviare tramite mail al seguente indirizzo [email protected]”.

La manifestazione di interesse per prendere parte al Corso di Formazione è aperta non solo a chi risiede in provincia di Agrigento ma anche al resto dell’Isola.