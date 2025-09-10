Ciclo di corsi e seminari per i funzionari del Libero Consorzio Comunale di Agrigento.

Continua l’aggiornamento dei Funzionari del Libero Consorzio Comunale di Agrigento con seminari e incontri, inseriti nel piano triennale della formazione 2023/2025.

Il Settore diretto dalla Dirigente Maria Antonietta Testone che riesce, da sempre, a coinvolgere tutto il personale del’Ente.

Nello specifico, questa mattina, il corso ha trattato il Codice dei Contratti Pubblici ed altri, invece, hanno riguardato le Funzioni di Responsabile del procedimento amministrativo, la trasparenza amministrativa, le modalità di accesso alla pubblica amministrazione e le novità normative di riferimento.

“Un’importante opportunità, ha affermato il Presidente Giuseppe Pendolino, resa obbligatoria, da alcuni anni per le Amministrazioni pubbliche allo scopo di formare il personale e accrescere le competenze degli stessi con continui aggiornamenti normativi”.