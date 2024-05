Pubblicità

Successo della ‘Corsa contro la fame’ svoltasi stamane presso la palestra e i campetti all’aperto del “Marconi”.

Protagonisti di ‘Gioco Calciando’ e di ‘Scuola Attiva Kids’, gli alunni delle prime, seconde e terze classi della Primaria Dino Liotta, coordinati dai rispettivi tutor sportivi Christian Di Mauro e Roberta D’Addeo.

Le attività rientrano nel più ampio progetto Sport del comprensivo Marconi, di cui è Referente, l’Ins. Carmen Filì che ha curato l’organizzazione e la logistica dell’evento sportivo.

“La partecipazione del nostro istituto all’iniziativa di sport solidale – dichiara il Dirigente Scolastico, Prof. Maurilio Lombardo – è in linea con i principi e gli obiettivi proposti dal Coni, ente patrocinante da nove anni”.

A rendere nota l’adesione dell’istituto Marconi alla giornata sportiva, che rientra tra quelle finali dei progetti scolastici, è stata la Prof. ssa Annamaria Milano, Responsabile Comunicazione del “Marconi”.

“Un movimento di 220 mila studenti “podisti” di 700 comuni italiani è impegnato, in queste settimane, in una grande corsa solidale, si legge nel comunicato inviatoci dal Coni, – scrive nella Nota Stampa, la Responsabile Milano – promossa, ogni anno, all’interno degli istituti scolastici da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale umanitaria specializzata nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile.

Prof. Annamaria Milano – Resp. Comunicazione Marconi