Pubblicità

Si terrà domenica 30 luglio 2023, con inizio alle ore 19 da piazza Progresso, a Licata, la seconda edizione della “Corri Sant’Angelo”, la competizione podistica dedicata al Santo Patrono della Città.

Lo rende noto il sindaco Angelo Balsamo che con propria determinazione, la n. 32 del 10 luglio 2023, ha concesso alla manifestazione il patrocinio gratuito del Comune di Licata.

Con la concessione del patrocinio gratuito il Comune provvederà a garantire, oltre alla fornitura dell’energia elettrica e all’occupazione del suolo pubblico a titolo gratuito, anche l’installazione in piazza Progresso di alcuni gazebo e di un palchetto per la premiazione. Concesso, inoltre, dalle ore 16 alle ore 22 del 29 luglio e dalle ore 10 del 30 luglio, fino al termine della manifestazione, l’utilizzo temporaneo a titolo gratuito dei locali Urp in piazza Matteotti, per il contingentamento e il ritiro dei pettorali degli iscritti.

La gara fa parte del calendario provinciale Fidal ed è la settima prova del Gran Prix Agrigento.

Questa seconda edizione comprende una gara competitiva su 8,25 km, riservata ad atleti maggiorenni, tesserati FIDAL ed Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) più una gara non competitiva su 4,95 km, con iscrizione aperta a tutti.

Il percorso è un circuito cittadino lungo 1.650 metri che interessa per la maggior parte le vie del centro storico. Gli atleti della gara competitiva completeranno cinque giri. Tre giri, invece, saranno realizzati dagli atleti della gara non competitiva.

L’ evento, organizzato dall’ ASD Atletica Licata, si svolgerà dalle ore 19 alle ore 20,30interessando il seguente percorso cittadino: piazza Progresso (partenza), corso Roma, via Giovanni Amendola, corso Serrovira, piazza Linares, via Nazario Sauro, piazza Gondar, viale XXIV Maggio, piazza della Vittoria, piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele.