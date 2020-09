Buone notizie sul fronte Covid-19 a Licata. Il comando di Polizia municipale ha infatti reso note tre guarigioni. Si tratta quasi certamente dei 3 giovani che avevano contratto il virus durante una vacanza.

Covid-19 AGGIORNAMENTO SITUAZIONE LOCALE.

Con la comunicazione di avvenuta guarigione di 2 Soggetti già positivi al Covid (che si aggiunge a quella pervenuta qualche giorno fa), scende a 6 il numero degli attuali positivi a Licata.

Di queste persone solo una risulta ricoverata all’ospedale di Caltanissetta ove era giunta per altre patologie.

Gli altri 5 Cittadini, che non accusano alcun particolare sintomo, sono comunque sottoposti all’obbligo di isolamento domiciliare e stamattina hanno ricevuto la consueta visita degli Agenti della Polizia Municipale incaricati di vigilare sul rispetto di tale obbligo e che non hanno riscontrato alcuna irregolarità.