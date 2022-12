Pubblicità

Il 2022 è stato un anno macchiato di rosso, tante le donne uccise, tante le donne maltrattate e violentate, fisicamente e psicologicamente. Sono tante le strutture che sono a disposizione delle donne, per ascoltare il loro grido di dolore, e la cooperativa sociale Sophia si è posta anche l’obiettivo di aiutare le donne anche attraverso l’arte della fotografia.

Un protocollo d’intesa è stato di fatti firmato tra il presidente della cooperativa avv. Alessandro Numini, la psicologa Miriana Tumino e la fotografa Teresa Letizia Bontà.

“Riteniamo che l’Arte sia il veicolo fondamentale per superare gran parte delle problematiche anche legate alla violenza. Ringraziamo Teresa Bontà per le sue opere che esprimono il dolore di chi vive queste terribili sofferenze”, ha dichiarato l’avvocato Numini.

Tre le opere che la fotografa originaria di Licata ha donato; non sono solo delle foto, ma sono delle vere e proprie opere d’arti, in bianco e nero, che raccontano il dolore e la sofferenza, dove la speranza di risollevarsi non si spegne mai.

“La vita non si piega, la vita si vive,” dichiara Bontà. “Sono felice di iniziare questo progetto con una cooperativa importante che sicuramente avrà un ruolo importante nella mia vita.”