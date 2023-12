Pubblicità

Su disposizione della presidente Anna Triglia, è convocato per lunedì 11 dicembre 2023, alle ore 18 presso l’Aula Consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 07 novembre 2023 avente per oggetto: “Variazione urgente al Bilancio di Previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 15 giugno 2021 e conseguente variazione di cassa per la sperimentazione del Progetto “Care Leavers”;

Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 168 del 07 novembre 2023 avente per oggetto: “Variazione urgente al bilancio di Previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023, ai sensi dell’art, 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 5 della Legge Regionale 15 giugno 2021, n. 13 – Contributo ai Comuni, ai sensi del D.lgs. 65/2017 e conseguente variazione di cassa per l’anno 2023;

Ratifica Deliberazione di Giunta Municipale n. 174 del 10 novembre 2023 avente per oggetto: “Variazione in via d’urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2023 anno 2023, ex artt. 42 comma 4 e 175 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming al seguente link: https://licata.consiglicloud.it