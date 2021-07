Pubblicità

Su disposizione del Presidente Giuseppe Russotto è stato convocato il Consiglio Comunale, in seduta non urgente, per il giorno 6 agosto 2021 alle ore 18, presso l’Aula Consiliare del Palazzo di Città.

Questi i punti all’Ordine del Giorno:

Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;Subentro del Consigliere Sig. Infusino Giuseppe al posto della Sig.ra Violetta Callea nelle Commissioni Consiliari (Modifica delibera C.C. n. 48 del 06/07/2018);

Adozione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il triennio 2020/2022 ai sensi e per gli effetti ex art. 58 D.L. 112/2008 — convertito in L. 133/2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Approvazione DUP 2020 2021 – 2022 schema di Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2020 — 2021 — 2022;

Approvazione Regolamento Comunale avente ad oggetto: Il Garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;

Istituzione Consulta Comunale per il Turismo e approvazione Regolamento della Consulta Comunale per il Turismo;

Si sottolinea, in osservanza a quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che la seduta potrà essere seguita in diretta streaming attraverso il link seguente: www.consigli.cloud/licata