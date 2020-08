Roberto Convitto è ufficialmente un calciatore della Lucchese (Lega Pro). Il fantasista ha voluto salutare la città con un messaggio social.

“Non sono un ragazzo che scrive sui social o comunque sono molto riservato però ci tenevo a ringraziare tutti i miei ex compagni di squadra del Licata che mi sono sempre stati vicini e mi hanno supportato anche in quei piccoli momenti di sconforto che possono venire a tutti lavorando in questo ambiente bellissimo ma a volte complicato. Ringrazio tantissimo la società che mi ha sempre trattato bene e mai fatto mancare niente, a cui devo tanto: 2 anni di percorso in cui sono cresciuto sia a livello calcistico, ma soprattutto umano. Per concludere, ma non per importanza ringrazio gli Ultras sempre a darci quella carica in più che non guastava mai! Pronti a sostenerci, a seguire le infinite trasferte con noi.. A gioire nelle vittorie, ma anche tornare con quell’amaro in bocca dopo una giornata lunga per seguire la maglia. Grazie infinite a tutta la città di Licata per questi 2 anni fantastici”.