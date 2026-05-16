Si è svolto questa mattina, presso l’Auditorium dell’Istituto “Filippo Re Capriata” di Licata, il convegno dal titolo “Pubblica amministrazione: tra diritto, contabilità e partecipazione”, un importante momento di confronto e approfondimento dedicato agli studenti sul funzionamento della macchina amministrativa e sul valore dell’impegno civico.

Ad aprire l’incontro sono stati i saluti del prof. Calogero Meli, vicepreside dell’istituto, che ha sottolineato l’importanza di iniziative capaci di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni e della pubblica amministrazione.

Nel corso del convegno sono intervenuti tre giovani professionisti impegnati quotidianamente nel settore pubblico, offrendo agli studenti testimonianze concrete e significative dei diversi percorsi professionali e istituzionali.

Il dott. Loris Balistreri, funzionario del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ed ex alunno dell’Istituto “Re Capriata”, ha affrontato il tema del funzionamento delle pubbliche amministrazioni, soffermandosi sui principi costituzionali, sulla digitalizzazione e sugli aspetti legati alla contabilità pubblica. Durante il suo intervento è stato evidenziato come studio, preparazione e impegno rappresentino strumenti fondamentali per il raggiungimento dei propri obiettivi professionali.

Successivamente è intervenuto il dott. Luigi Petruzzella, istruttore presso l’ASP di Agrigento, che ha approfondito le modalità di accesso alla pubblica amministrazione tramite concorso pubblico, oltre ai temi del benessere organizzativo e del trattamento giuridico del personale.

A concludere i lavori è stato Andrea Burgio, assessore del Comune di Licata, che nel suo intervento ha illustrato agli studenti il funzionamento degli organi politici locali e il ruolo degli amministratori nella gestione della cosa pubblica. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della partecipazione giovanile alla vita politica e amministrativa. Burgio ha invitato i ragazzi ad avvicinarsi con fiducia alla politica, ricordando come molti di loro si preparino presto ad affrontare il primo appuntamento elettorale e sottolineando l’importanza di seguire attivamente l’operato dell’amministrazione comunale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi comuni della comunità.

L’iniziativa si è conclusa con un sentito ringraziamento alla dirigente scolastica Amelia Porrello, alla prof.ssa Beatrice Grillo e alla prof.ssa Sandra Alabiso per l’organizzazione dell’evento e per l’attenzione dedicata alla formazione civica e istituzionale degli studenti.