Si svolgerà domani 28 ottobre dalle ore 9 fino alle 18, presso l’istituto d’istruzione superiore E. Fermi di Licata, il “Primo Convegno sul Piede Diabetico”. L’evento, denominato “Time, Tissue, Team, Talk: il piede diabetico non aspetta, il team interdisciplinare agisce” è organizzato dal Lions Club di Licata, presieduto da Agostino Balsamo, con il patrocinio della Federazione nazionale degli Ordini tecnici sanitari radiologia medica e professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e dell’Associazione Medici Diabetologi ed Endocrinologi Agrigentini e vedrà, con la referenza scientifica della cerimoniera del Club e promotrice dell’evento, Lavinia Cacciatore, la presenza di medici luminari di fama nazionale ed internazionale sul tema “piede diabetico”. Si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti i cittadini che volessero saperne di più su questa grave e subdola patologia.

I dati regionali sono allarmanti, la Sicilia si attesta al quarto posto, con una incidenza del 22,3%, di gran lunga superiore rispetto alla media nazionale.

È palese che l’intervento preventivo deve collocarsi prima dell’evento ulcerativo, proprio per tale ragione l’informazione, l’educazione sanitaria, la prevenzione e lo screening, sono le uniche armi per far fronte a questo fenomeno imperante, poiché migliorano la qualità di vita del paziente e riducono notevolmente i costi sanitari.

A tal proposito, il Lions Club di Licata vuole evidenziare in maniera approfondita le peculiarità della sindrome del piede diabetico, dalla fisiopatologia alla diagnosi ed i percorsi terapeutici, nonché offrire gli idonei iter preventivi al fine di ridurre il rischio di complicanze a breve e lungo termine, con lo scopo di dimostrare, inoltre, la rilevanza della gestione del piede diabetico in team interdisciplinare creando una vera reta sanitaria sicura, che mette al centro la persona assistita.

Relatori all’evento scientifico saranno i luminari Prof. Luigi Uccioli, Direttore UOC Diabetologia ed Endocrinologia Ospedali Sant’Eugenio/CTO e Presidente del Corso di Laurea in Podologia e Direttore del Master ‘Piede Diabetico’ all’Università di Roma Tor Vergata, il Prof Andrea Panunzi Specialista in chirurgia del piede diabetico, professore presso università Tor vergata di Roma, il Pres. Vito Cassano Podologo Diabetologia e Malattie Dismetaboliche USL Toscana Nord ovest, Presidente albo nazionale Podologi FNO TSRM PSTRP, il Prof Pecoraro Direttore chirurgia vascolare presso l’ospedale Giaccone di Palermo, professore ordinario chirurgia vascolare all’Università degli studi di Palermo.