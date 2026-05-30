Convegno OPA-Lions: “Violenza IN Genere” presso la Sala Conferenze del Carmine” – Corso Roma a Licata. Appuntamento Sabato 30 Maggio alle Ore 17.
Evento accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Agrigento e presso l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Interverranno Magistrati, Istituzioni, Forze dell’ordine, Dirigenti sanitari ASP, Psicologi e Giornalisti affrontando non solo il tema della violenza di genere, ma soprattutto della violenza IN genere, compresa quella perpetrata sugli uomini, spesso silente e poco affrontata.
INGRESSO LIBERO.