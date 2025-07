Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato un servizio congiunto di controllo straordinario del Territorio ad Agrigento, coordinato con il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento ed il Comando Provinciale Guardia di Finanza di Agrigento.

Ai servizi hanno concorso equipaggi della sezione Polizia Stradale di Agrigento, coadiuvati dal Reparto Prevenzione Crimine di Palermo e da unità cinofile della Questura di Palermo. Al team interforze hanno partecipato anche equipaggi della Polizia Locale, e personale specializzato dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP di Agrigento.

L’attività, diretta al controllo di esercizi commerciali, alla prevenzione e repressione di reati di tipo predatorio e di spaccio e illecita detenzione di sostanze stupefacenti, ha conseguito i seguenti risultati:

sono state controllate 160 persone e 55 veicoli; 11 persone sono state sottoposte a controllo con etilometro, e sono state elevate 4 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada; è stato operato un sequestro di sostanza stupefacente ed una segnalazione amministrativa per reati in materia di stupefacenti; sono stati controllati 5 esercizi pubblici di cui una Sala Giochi; sono stati sospesi 3 esercizi commerciali per illeciti amministrativi e/o illeciti igienico/sanitari, e sono state elevate 7 contestati amministrative;

sono state sequestrate 380 sigarette TLE prive di sigillo del Monopolio di Stato.

L’intensificazione dei controlli conferma ancora una volta l’impegno di tutte le Forze di Polizia e degli enti Locali nel garantire la sicurezza pubblica ed il rispetto della legalità sul territorio.