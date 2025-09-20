Interrogazione consiliare del Gruppo consiliare Restart-M5S sul Mancato avvio del servizio di controllo e sicurezza stradale della Polizia Municipale in prossimità degli istituti scolastici.

I sottoscritti Daniele Cammilleri, Fabio Amato, Eusebio Vicari, Elisa Cigna, Viviana Dainotto, nella qualità di consiglieri del gruppo Restart – 5 Stelle del Comune di Licata,

Premesso che con l’inizio del nuovo anno scolastico, il flusso di studenti, genitori e personale scolastico in prossimità delle scuole aumenta notevolmente, creando una situazione di potenziale pericolo per l’incolumità dei pedoni, in particolare dei bambini;

– che, durante l’orario di entrata e uscita degli alunni dai plessi scolastici, autovetture e motocicli scorrazzano indisturbati e/o sostano in prossimità dei cancelli di ingresso degli istituti scolastici

– che il servizio di presidio della Polizia Municipale agli orari di ingresso e uscita degli alunni rappresenta un elemento fondamentale per garantire la sicurezza stradale, regolando il traffico veicolare e facilitando l’attraversamento pedonale;

Considerato che nonostante l’avvio delle lezioni da diverse settimane, il servizio di controllo e presidio da parte della Polizia Municipale non risulta ancora attivo in prossimità di molti istituti scolastici del nostro territorio;

– che questa assenza sta creando disagi e situazioni di rischio, come segnalato da numerosi cittadini e genitori preoccupati per l’incolumità dei propri figli.

Tutto ciò premesso e considerato si interroga il Sindaco e l’Assessore al ramo per conoscere:

– i motivi del mancato avvio del servizio di presidio della Polizia Municipale in prossimità degli istituti scolastici;

– quali azioni immediate intendono intraprendere per risolvere la situazione e garantire la sicurezza dei bambini e dei pedoni;

Si chiede una risposta scritta e tempestiva, per poter rassicurare la cittadinanza e agire concretamente a tutela della sicurezza dei più giovani.