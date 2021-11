Pubblicità

I Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento, con il supporto del personale dell’ARPA, hanno concluso un’attività di ispezione e controllo, delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento, nei confronti di alcuni impianti di produzione di conglomerati cementizi della provincia. L’attività si è conclusa con la denuncia in stato di libertà operata a carico di due titolari degli impianti, ove sono state riscontrare irregolarità in materia di gestione dei rifiuti derivati dalla lavorazione dei conglomerati. Sono state elevate anche sanzioni amministrative per circa 2 mila euro per la mancanza dei registri di carico e scarico dei rifiuti.