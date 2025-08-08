Nella serata di ieri, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Licata, congiuntamente a quello della Divisione PASI della Questura di Agrigento, ha effettuato un’attività di controllo amministrativo finalizzata alla verifica del rispetto delle normative vigenti da parte dei titolari di esercizi pubblici.
L’operazione ha interessato tre esercizi commerciali, del tipo pub e bar, ubicati nel centro storico di Licata, area particolarmente frequentata nelle ore serali da giovani, anche provenienti dai comuni limitrofi.
I controlli hanno dato esito positivo, consentendo di accertare diverse violazioni. In particolare, i titolari di due attività saranno deferiti all’Autorità Giudiziaria per aver organizzato serate danzanti in assenza della licenza di Pubblica Sicurezza.
Nel corso della medesima attività ispettiva, sono state inoltre rilevate violazioni di natura amministrativa, in particolare l’assenza dell’autorizzazione comunale in materia di inquinamento acustico. Tali irregolarità sono state formalmente contestate ai titolari degli esercizi interessati.
Continua l’attività dei controlli amministrativi della Questura nel territorio della provincia di Agrigento.