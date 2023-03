Pubblicità

In via Giarretta, all’altezza dell’isola ecologica, polizi, Guardia costiera, Arpa e Vigili del fuoco hanno operato un intervento congiunto per verificare la condizione di salubrità dell’area, spesso oggetto di abbandono di enormi cumuli di rifiuti. La spazzatura è stata raccolta e l’isola ecologica ha continuato la propria attività. Si attendono eventuali sviluppi dei controlli odierni. Ad evidenziare il degrado dell’area, sabato era stata l’europarlamentare Annalisa Tardino.