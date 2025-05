84 persone controllate, 26 siti sensibili ispezionati, 35 operatori Polfer impegnati, 1 contravvenzione elevata: è il bilancio della quinta giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario.

La finalità della task force messa in campo è di rintracciare ed interrompere la filiera di illegalità legata al c.d. “oro rosso”, partendo dai controlli ai rottamai ed ai centri di trattamento dei rifiuti speciali pericolosi dove, talvolta, si annidano sacche di illegalità nel commercio del prezioso metallo.

In questa occasione la Polfer ha ispezionato 11 centri di rottamazione in diverse province siciliane, con la collaborazione a Palermo di personale della Polizia Provinciale, verificando il possesso delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività ed al trattamento ed allo stoccaggio dei materiali nel rispetto delle

normative ambientali. Al vaglio degli inquirenti anche la tracciabilità dei metalli trattati, al fine da poterne escluderne la provenienza illecita.

12 controlli sono stati effettuati, invece, lungo alcuni tratti delle linee ferroviarie della Sicilia dove talvolta si sono verificati episodi delittuosi, con conseguenze economiche anche importanti per le aziende del settore nonché ripercussioni sulla circolazione ferroviaria ed il servizio offerto alla cittadinanza.

Infine, ad Agrigento, nel corso dei controlli su strada, effettuati per intercettare i trasportatori di rottami metallici, gli agenti hanno sanzionato, ai sensi del codice della strada, un conducente che guidava con la patente scaduta da diversi mesi.