Un risultato di straordinaria rilevanza per il sistema idrico della provincia di Agrigento emerge dal provvedimento adottato da Invitalia il 31 luglio 2026 nell’ambito dello SFNIISSI, lo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico, a valere sulla Misura PNRR M2C4 –Investimento 4.5.

Le domande predisposte e presentate da AICA – Azienda Idrica Comuni Agrigentini hanno ottenuto una valutazione positiva per contributi complessivamente pari a 54,72 milioni di euro: 7,2 milioni sono stati già assegnati e ulteriori 47,52 milioni riguardano interventi formalmente dichiarati ammissibili, rimasti momentaneamente privi di copertura esclusivamente per l’esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.

Il quadro degli interventi

Intervento Importo CUP Esito Sistema Voltano – sostituzione di tratti delle condotte adduttrici € 7,20 mln E98B22002100005 Contributo assegnato Completamento e sostituzione della rete idrica del Comune di Sciacca € 31,32 mln C83H11000180004 Ammissibile, da finanziare Ristrutturazione e automazione della rete idrica del Comune di Agrigento € 16,20 mln E42E23000530001 Ammissibile, da finanziare

Otto milioni per la messa in sicurezza del Sistema Voltano

L’intervento già ammesso a contributo riguarda la «Sostituzione di tratti di condotte adduttrici dalla contrada Sorgente Fico Granatelli al primo sifone “Voltano”, verso il Comune di San Biagio Platani – Sistema Voltano». L’investimento ammonta complessivamente a 8 milioni di euro, di cui 7,2 milioni finanziati attraverso lo SFNIISSI e 800 mila euro cofinanziati da AICA con risorse proprie.

La domanda, identificata dal protocollo SFNIISSI FI26A100000095 e dal CUP E98B22002100005, risulta espressamente ammessa a contributo nella graduatoria approvata dal Consiglio di amministrazione di Invitalia il 30 luglio 2026 e recepita con il provvedimento del giorno successivo.

Le opere prevedono la sostituzione del tratto più vulnerabile della condotta adduttrice in acciaio DN 600, in contrada Molinazzo, nel territorio di Santo Stefano Quisquina. L’infrastruttura attraversa un’area interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico che, nel tempo, hanno determinato movimenti del terreno, ripetute rotture, perdite idriche e interruzioni dell’erogazione.

La messa in sicurezza consentirà di ridurre le perdite lungo l’adduzione primaria, migliorare l’affidabilità del servizio, aumentare la risorsa disponibile per l’alimentazione dei serbatoi comunali e rafforzare la resilienza di una delle principali dorsali acquedottistiche della provincia.

La collaborazione con ATI e il valore della progettazione

Il risultato è frutto della collaborazione istituzionale tra l’Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento e AICA. L’ATI ha creato le condizioni tecniche necessarie affidando la progettazione esecutiva dell’intervento; AICA, quale gestore del Servizio idrico integrato, ha quindi presentato la candidatura e ottenuto l’ammissione al finanziamento nazionale.

La progettazione esecutiva, del valore di circa 480 mila euro, è stata finanziata all’ATI di Agrigento dall’Autorità di bacino del Distretto idrografico della Sicilia. Il progetto ha già acquisito i pareri e le autorizzazioni necessari ed è in fase avanzata di approvazione. Il suo inserimento nel Piano nazionale degli interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico ha consentito l’accesso alla procedura SFNIISSI.

Altri 47,52 milioni per le reti di Sciacca e Agrigento

Al finanziamento del Sistema Voltano si aggiunge un secondo risultato di grande valore: Invitalia ha riconosciuto pienamente ammissibili due ulteriori interventi proposti da AICA, per complessivi 47,52 milioni di euro: 31,32 milioni per il completamento e la sostituzione della rete idrica vetusta o in cattivo stato del Comune di Sciacca e 16,20 milioni per la ristrutturazione e l’automazione della rete idrica del Comune di Agrigento.

I due interventi non sono stati esclusi per carenze progettuali o per mancanza dei requisiti. Sono stati formalmente dichiarati ammissibili e collocati nella graduatoria nazionale, ma non hanno ancora ricevuto copertura a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili. AICA seguirà con la massima attenzione ogni incremento della dotazione dello Strumento e il conseguente scorrimento della graduatoria.

Il commento dei vertici di AICA

«È una notizia straordinaria per AICA e per l’intero territorio agrigentino. Abbiamo già ottenuto 7,2 milioni di euro per un’opera strategica del Sistema Voltano e altri 47,52 milioni di interventi sono stati riconosciuti ammissibili. Il risultato dimostra che AICA è in grado di programmare, candidare e ottenere risorse sui più importanti programmi nazionali. Continueremo a lavorare affinché ogni progetto ammesso riceva la necessaria copertura e si trasformi rapidamente in opere concrete al servizio dei cittadini».

Le risorse SFNIISSI sono concesse sotto forma di contributi a fondo perduto, fino al 90 per cento dei costi per gli interventi di efficientamento e sicurezza delle infrastrutture e fino all’85 per cento per gli interventi di riduzione delle perdite attraverso la digitalizzazione.

L’auspicio di AICA è che l’atteso rifinanziamento del settore idrico possa consentire in tempi brevi lo scorrimento della graduatoria e la copertura anche dei due interventi relativi ad Agrigento e Sciacca. I progetti sono stati presentati, valutati positivamente e dichiarati ammissibili: occorre adesso completare il percorso finanziario.