Si comunica che, con D.D.G. n. 69 del 14/03/2025, è stato approvato l’Avviso pubblico a valere sul Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura di cui all’art. 39 della L.R. Sicilia 20 giugno 2019, per la concessione di “Contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi del circondario marittimo di Licata (AG) per i danni materiali e il mancato reddito causati dall’avversità meteomarina di carattere eccezionale che, in seguito agli eventi meteorologici avversi del 19 e 20 ottobre 2024 che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana, ha comportato il riversamento in mare di detriti di varia natura, trasportati dalla piena del fiume Salso, che hanno compromesso l’attività di pesca in una vasta porzione del mare antistante il porto di Licata (AG)” nel periodo compreso tra il 19 ottobre 2024 e il 17 novembre 2024.

La dotazione economica complessiva dell’Avviso è pari a 320.000,00 euro.

Le istanze dovranno essere trasmesse, secondo le modalità descritte nell’Avviso, entro e non oltre il termine inderogabile del 13 aprile 2025.