L’Ufficio comunale di Pubblica Istruzione rende noto che sono in pagamento i contributi per i Libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024. “Si tratta dei rimborsi relativi alle domande presentate per la fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2023/2024 presso la Banca San Francesco”.