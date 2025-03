Durante un servizio di monitoraggio del Corpo Forestale Volontario di Palma di Montechiaro, il Comandante Lombardo Giuseppe, accompagnato dal Commissario Capo Paxia Gaetano e da un Agente, hanno segnalato alla Polizia Provinciale la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto in contrada Santa Lucia, nella Provincia di Agrigento. Il sito, situato in un’area isolata, è stato trovato invaso da cumuli di rifiuti di vario genere, tra cui anche materiali contenenti amianto, una sostanza altamente pericolosa per la salute pubblica.

La segnalazione ha prontamente attivato le forze dell’ordine, che sono intervenute rapidamente per gestire la situazione. Le autorità provinciali hanno avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area, al fine di prevenire ulteriori rischi per la salute dei cittadini. Inoltre, la discarica è stata oggetto di una segnalazione formale, per avviare le indagini necessarie e identificare i responsabili di questo illecito ambientale.

Il Corpo Forestale Volontario continuerà a monitorare la situazione e a collaborare con le autorità competenti per garantire la bonifica dell’area e prevenire futuri abbandoni di rifiuti pericolosi. La scoperta di questa discarica abusiva sottolinea ancora una volta l’importanza di un controllo costante del territorio per tutelare l’ambiente e la salute pubblica.