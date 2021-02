Sono i residenti della zona a segnalare le pessime condizioni in cui versa la pavimentazione stradale in contrada Pezza Pozzillo, all’altezza dell’ingresso sulla Strada Statale 115. “Si tratta di una strada comunale, abbastanza transitata – spiegano i residenti al nostro portale – I proprietari degli immobili siti in questa contrada pagano IMU e Tari.

Nonostante le continue segnalazioni, non c’è stato nessun riscontro. Si è chiesto soltanto di intervenire per renderla meno

pericolosa e più transitabile. Si entra nelle buche e non si sa come si esce. Cosa bisogna fare di più? Ci rivolgiamo al Sindaco o a chi per lui. Si prega di intervenire in tempi rapidi per evitare spiacevoli conseguenze”.

Le piogge degli ultimi giorni hanno ulteriormente aggravato la situazione con rischi notevoli per automobilisti e centauri.