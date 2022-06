Pubblicità

Il Licata, mister Pippo Romano e il direttore sportivo Giovanni Martello andranno avanti insieme. In un incontro svolto giovedì, sono state gettate le basi per proseguire un rapporto professionale che nell’ultimo campionato ha portato il Licata a battere il record di 50 punti in Serie D. Durante il vertice di giovedì pomeriggio, il patron Enrico Massimino ha parlato di programmi, progetti e obiettivi per il futuro. A breve – dovrebbe essere davvero questione di qualche giorno – arriveranno le ufficialità. Poi si potrà iniziare a pensare al mercato e alla costruzione del nuovo organico tra conferme, nuovi arrivi e partenze. Le linee guida – spiegate molto chiaramente anche dal patron gialloblu nel corso dell’ultima trasmissione Monday night in onda su Licata 4you web Channel – dovrebbero essere abbastanza chiare: il nuovo Licata varerà una sostanziosa linea verde dando spazio ai giovani. Sia a quelli che hanno già dimostrato grandi qualità nella stagione appena conclusa (collezionando anche decine di presenze), sia a quelli che arriveranno dalla cantera o verranno selezionati durante gli stage che si svolgeranno in estate. Il primo è stato fissato ad inizio Luglio. L’idea è quella di integrare ai tanti giovani un gruppo di tre-quattro elementi senior così da creare quel giusto e necessario mix. L’obiettivo fissato è quello di disputare anche il prossimo anno un campionato tranquillo. Il paletto resta quello della salvezza da centrare il prima possibile.