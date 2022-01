Pubblicità

Non conosce sosta l’ascesa dei numeri legati al contagio da Covid 19 in città. L’ultimo report diffuso dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento evidenzia come le positività accertate siano salite addirittura a 810. Con 2 nuovi decessi che, da inizio pandemia, fanno salire il computo totale dei morti licatesi a 29.

C’è ovviamente attesa per capire quali decisioni prenderà il Comune in vista del rientro in classe degli studenti fissato, ad oggi, per lunedì.