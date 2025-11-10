Il Consultorio Familiare di Licata e Palma di Montechiaro, responsabile la dottoressa Concetta Bonvissuto, Psicologa, Psicoterapeuta ha organizzato un Convegno dal titolo: “Il Consultorio Familiare tra passato, presente e futuro – Ovvero – Quali Prospettive”, presso il Teatro “Re Grillo” di Licata, il 18 di novembre dalle ore 08.30, col Patrocinio del Comune di Licata, la partecipazione del Direttore del Distretto Sanitario di Base dott. Calogero Collura.

Il convegno prettamente medico-scientifico in occasione del cinquantesimo dalla istituzione della legge n. 405 del 1975 sui Consultori Familiari intende fare il punto sulla evoluzione normativa nel tempo sul ruolo svolto di prevenzione e cura per il benessere del territorio, nonché porre delle riflessioni e aspetti di criticità.

“I Consultori si occupano di promuovere la salute e il benessere della famiglia, della coppia e del singolo attraverso un approccio multidisciplinare, offrendo servizi che includono assistenza e consulenza su gravidanza, contraccezione, sessualità, menopausa e supporto psicologico per adolescenti e adulti”.

Il Convegno di Licata precede un secondo appuntamento che sarà realizzato da psicologi, funzionari dell’Asp di Agrigento.

I lavori de Convegno saranno coordinati dal prof. Vincenzo Scuderi, operatore umanitario presso l’Ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata.

Parteciperanno come relatori, illustri personalità dell’ASP di Agrigento, esperti psicologi, medici, analisti, un docente universitario di Catania e Segretario Regionale della Sicilia Sindacato AUPI, un relatore Analista corporeo della relazione, di Madrid.

Al convegno su inviti, parteciperanno medici, psicologi, personale sanitario interessato sul tema dei Consultori della provincia di Agrigento e nella nazione. Altri interessati potranno partecipare previa prenotazione, con mail o telefono, come specificato nella locandina.

Saranno dati i saluti dalle autorità invitate del comune di Licata, Sindaco, Presidente del Consiglio Comunale, Assessore allo Spettacolo, inoltre, il Direttore del DSB, Direttore Sanitario Ospedale di Licata, nonché autorità religiose e militari.

Al termine, sarà offerto un omaggio agli intervenuti, offerto dalla dottoressa C. Bonvissuto per i suoi 40 anni di servizio nei Consultori, in particolare quello di Licata da lei istituito.

(Aut. ASP-AG del 4.11.2015)

Il Coordinatore del Convegno

Prof. Vincenzo Scuderi

La Responsabile del Consultorio Familiare di Licata e Palma di M.ro

Dott.ssa Concetta Bonvissuto