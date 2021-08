Pubblicità

Finalmente arriva l’approvazione della Consulta per il Turismo che svolgerà il suo compito con una logica nuova: tramite un apposito bando saranno selezionati i componenti in base a specifici requisiti. Quindi finalmente un organo consultivo snello, qualificato e funzionale.

Uno strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale si potrà confrontare con operatori turistici, esercenti, ristoratori, agenzie di viaggio etc per mettere in atto azioni ed interventi mirati, istituire, finalmente, un dialogo collaborativo con chi vive di turismo ed innescare una visione corale dell’offerta turistica. Un piccolo passo verso la normalità. Grazie al Presidente della Commissione Sport, Turismo e Spettacolo Vera Lauria, per l’importante lavoro svolto e per la sua capacità di ascolto, e ai componenti consiglieri Alessio Munda , Carmelinda Callea , Salvo Posata , Gabriella Di Franco e Calogero Scrimali per il contributo apportato.

La commissione ha lavorato con atteggiamento costruttivo, anteponendo il risultato finale rispetto alle diverse posizioni politiche, dando esempio di collaborazione opposizione-maggioranza e quindi di grande maturità politica. Ritengo di avere dato il mio contributo, con umiltà, che è stato prontamente accolto dalla commissione e di questo sono io a ringraziare il Presidente e i Consiglieri. Auspico che anche su altri temi si possa mantenere lo stesso atteggiamento.

Decimo Agnello