L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE VISTA la delibera di C.C. n. 65 del 29 ottobre 2020 avente per oggetto “Regolamento istitutivo Consulta Giovanile Comunale”;

CONSIDERATO che possono far parte della Consulta Giovanile, così come indicato all’art. 4 del Regolamento, tutti i cittadini di età compresa tra i sedici (16) e i trenta (30) anni residenti nel Comune di Licata, che manifestano interesse a svolgere attività di partecipazione all’interno della Consulta;

INVITA

pertanto, quanti interessati a presentare richiesta di partecipazione alla Consulta Giovanile, sia brevi manu presso il protocollo generale sito in c.so Roma, che via pec al seguente indirizzo: [email protected] entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso.

Il regolamento della Consulta Giovanile e il modulo di iscrizione sono reperibili presso l’Ufficio segreteria del Comune o sul sito del Comune di Licata https://www.comune.licata.ag.it