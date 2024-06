Pubblicità

Irrigazione agricola, una dura nota degli agricoltori licatesi del Consorzio Piana del Salso.

“Gli agricoltori naresi, dalla diga San Giovanni, causa siccità, per l’anno 2024 non pagheranno più l’acqua per uso irriguo né tantomeno il beneficio irriguo dovuto – si legge nel documento – Siamo contenti per loro ma non possiamo non notare che ci siano agricoltori di serie A e di serie B.

Entrambi operano nella stessa provincia ed entrambi hanno la stessa diga di assegnazione irrigua.

Ma – continua la nota del Consorzio – mentre agricoltori naresi ed agricoltori delle città limitrofe vengono giustamente agevolati a nessuno, invece, interessa nulla degli agricoltori licatesi. Ricordiamo che la diga San Giovanni è la diga di assegnazione irrigua anche per gli agricoltori licatesi e ricordiamo che c’è un progetto per la canalizzazione, finanziato dagli agricoltori licatesi, fermo in Regione.

L’acqua è un bene comune si oppure no? Noi licatesi siamo agrigentini oppure no?”.