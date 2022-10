Consiglio comunale salvo. È stato infatti approvato il bilancio 2021. Undici consiglieri in Aula che hanno votato così.

Burgio e Iacona NO

Triglia e Spiteri ASTENUTI

Callea, Russotto, Peruga, Ripellino, Posata, Graci, Morello SI.

Non è però passata l’immediata esecutività in quanto per legge serve la maggioranza dell’intero organo quindi almeno13 consiglieri.

Questo il commento del consigliere Andrea Burgio.

Nonostante la mia lontananza da questo Esecutivo, oggi sono qui presente in Aula per senso di responsabilità in quanto ritengo l’approvazione dello strumento finanziario un atto di fondamentale importanza per la città. Annuncio fin da adesso che voterò No perché ci troviamo ad approvare un bilancio relativo a somme spese un anno fa e su cui quindi la possibilità di intervenire da parte di noi consiglieri comunali è pari a zero.

Altresì ci tengo ad evidenziare negativamente il comportamento di quei consiglieri comunali che hanno voluto essere assenti anche oggi manifestando un’irresponsabilita’ ed uno scarso interesse verso una tematica tanto importante come quella di natura finanziaria.

Sindaco e assessori, io sono qui e voterò No ma vi invito ad una profonda riflessione sulla reale agibilità politica di una amministrazione che da tempo non ha i numeri per governare.