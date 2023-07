Pubblicità

Su disposizione della presidente, dott.ssa Anna Triglia, è convocato per domani, lunedì 17 luglio 2023, alle ore 18,30, presso l’Aula Consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio Comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’ Ordine del Giorno:

3) Nomina Scrutatori. Lettura ed approvazione Verbali delle sedute precedenti;

4) Nomina Componenti Commissioni Consiliari Permanenti;

5) Ratifica deliberazione di Giunta Municipale n. 654 del 18 maggio 2023 Variazione al bilancio di previsione/PEG 2021/2023 esercizio 2023 ai sensi dell’art. 5 della Legge Regionale n. 13 del 15/06/2021- esecuzione di indagini geognostiche e strutturali per il conseguimento dell’indicatore della vulnerabilità sismica nell’edificio scolastico Francesco Giorgio, Plesso Badia – IMMES;

6) Ratifica Delibera di Giunta Municipale n. 75 del 26 maggio 2023 variazione al bilancio PEG 2021/2023 esercizio 2023 ai sensi dell’art. 175 comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000. Variazione di Bilancio risorse PNRR missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura”;

7) Adozione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari. Individuazione degli immobili da valorizzare e da dismettere. Esercizi 2023 – 2024 – 2025 – ex art. 58 Decreto-legge 112/2008 – convertito in Legge 133/2008.

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming al seguente link: licata.consigliocloud.it