Nulla di fatto in prima battuta. Per approvare il bilancio ed evitare lo scioglimento del Consiglio comunale se ne riparlerà domani. Solo 10 i membri del civico consesso presenti stasera: Russotto, Carmelina Callea, Peruga, Morello, Ripellino, Posata, Graci per la maggioranza. Per l’opposizione presenti Burgio, Triglia e Spiteri.

Questi gli assenti: Gabriella Di Franco, Piera Di Franco, Moscato, Scrimali, Munda, Infusino, Carità, D’Orsi, Sambito e Farruggio.

La seduta è stata rimandata di un’ora ma alla 20 il numero legale è risultato ancora più basso della prima chiama.

Se saltasse anche domani, l’ultima data utile per approvare il Bilancio di previsione 2021 sarebbe quella di Sabato 29 ottobre.