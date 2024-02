Pubblicità

“Dopo le ultime comunicazioni politiche che abbiamo letto, cioè quella che i colleghi consiglieri Callea e Parisi hanno lasciato il gruppo MPA, voglio ribadire la mia assoluta vicinanza alle posizioni politiche dell’onorevole Roberto Di Mauro. Altresì confermo il sostegno all’azione amministrativa del Sindaco Angelo Balsamo, consapevole che la strada del rinnovamento intrapresa da questo Esecutivo sia quella giusta per portare fuori Licata dal pantano. Dei colleghi consiglieri con cui ho, fino a 48 ore fa, fatto parte del gruppo di appartenenza in seno al Consiglio comunale, non ho condiviso la scelta , ma ovviamente non sta a me sindacare sulle decisioni altrui. Auguro loro di continuare con la serietà e la responsabilità finora dimostrate a sostegno all’amministrazione Balsamo in vista degli importanti atti che nel prossimo futuro verranno portati al vaglio del Consiglio comunale che rappresentiamo e che potranno avere riflessi importanti per il rilancio della città. Anticipo che a stretto giro verrà costituito un nuovo gruppo consiliare”.

Così in una nota in consigliere comunale Andrea Burgio.