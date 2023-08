Pubblicità

Il consigliere comunale di Licata, Francesco Moscato, aderisce alla Democrazia Cristiana. Diventano così 4 i rappresentanti del partito guidato da Totò Cuffaro nell’aula consiliare. “Questa decisione nasce dalla voglia di spendermi in un partito liberale, moderato, cristiano e democratico, del quale condivido valori e principi – dichiara Moscato -. Il Segretario Nazionale Totò Cuffaro e l’ On. Carmelo Pace, fin da subito mi hanno trasmesso il loro grande entusiasmo facendomi sentire a mio agio, accogliendomi nella grande famiglia della Dc, un partito dai valori morali e sociali imprescindibili.

All’interno del consiglio comunale lavorerò così come ho sempre fatto responsabilmente nell’interesse della collettività.

L’ amministrazione potrà contare sulla mia collaborazione e su quella del gruppo della Democrazia Cristiana, sempre per il bene della città”, conclude.