La Presidente del consiglio comunale Anna Triglia ha aggiornato di un’ora la seduta del civico consesso convocata per le ore 18. Al momento della prima chiama erano infatti presenti in Aula solo 11 consiglieri, tutti di maggioranza. Numero non sufficiente per dichiarare aperta la seduta. Da lì l’aggiornamento di 60 miniati. In caso di ulteriore mancanza del numero legale alla seconda chiama, la seduta dovrà essere spostata.