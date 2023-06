Pubblicità

Botta e risposta tra Maggioranza e Opposizione in Consiglio comunale sulle dimissioni di Viviana Dainotto da vicepresidente.

La Senatrice a vita Liliana Segre ha scritto parole bellissime sulla democrazia: “Ho la paura della perdita della democrazia, perché io so cos’è la non democrazia. La democrazia si perde pian piano, nell’indifferenza generale, perché fa comodo non schierarsi.”

Le Consigliere e i Consiglieri Comunali, le liste civiche, movimenti e partiti che sostengono la Maggioranza al Comune di Licata che ha eletto il Sindaco Avv. Angelo Balsamo, esprimono rammarico e stupore per quanto è accaduto ieri sera nella nostra Aula Consiliare dove non si è vissuto un momento di democrazia per la città.

Con grande responsabilità la coalizione unita a sostegno del Sindaco Balsamo e dell’Amministrazione, dopo aver eletto il nuovo Presidente del Consiglio, Anna Triglia, ha votato responsabilmente un esponente del gruppo consiliare più consistente numericamente dell’opposizione.

Avremmo voluto aprire un processo nuovo di dialogo, collaborazione e trasparenza nell’interesse della città. La Maggioranza ha fatto un gesto generoso, visti gli equilibri in consiglio. Un gesto distensivo e portatore di una democrazia vera in questo momento di grande emergenza della città. E lo stesso discorso d’insediamento della Presidente del Consiglio Triglia auspicava questo. Una serata di democrazia che ha portato la Consigliera, Tiziana Augusto, della Democrazia Cristiana ad essere eletta terzo componente. Questo documento politico è soltanto la rivendicazione della nostra verità. Come ha giustamente detto la Presidente Anna Triglia, deve tornare ad educarsi alla responsabilità, nel rispetto dei ruoli e nel rispetto di quella che è stata il giorno delle elezioni la volontà popolare.. Le nostre concittadine e i nostri concittadini si aspettano da noi prove importanti di buona amministrazione, sensibilità, solidarietà.

I consiglieri comunali di maggioranza