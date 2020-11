“Verifica sulle interrogazioni presentate dai Consiglieri Comunali (Questione time)”.

E’ questo l’unico punto posto all’ordine del giorno della prossima seduta consiliare, non urgente, fissata, dal Presidente Giuseppe Russotto, per lunedì, 16 Novembre alle ore 17.

Come già avvenuto per le recenti sedute, nel rispetto dei DPCM del 18 Ottobre 202 3 seguenti, concernenti le misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, la seduta si terrà mediante video conferenza, e potrà essere seguita dal pubblico 9in diretta streaming sul link: www.consigli.cloud/licata.