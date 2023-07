Pubblicità

Su disposizione della presidente, dott.ssa Anna Triglia, è convocato per domani, venerdì 28 luglio 2023, alle ore 19, presso l’Aula Consiliare di “Palazzo di Città”, il Consiglio Comunale di Licata, in seduta non urgente, per la trattazione dei seguenti punti all’Ordine del Giorno:

1) Nomina scrutatori e verifica estremi di necessità e di urgenza della seduta;

2) Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ai sensi dell’art. 17 bis del D.L. 34/2023, convertito dalla Legge 56/2023;

3) Approvazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l’anno 2023 e determinazione del numero delle rate e delle scadenze per il pagamento della TARI 2023.

La seduta di Consiglio Comunale potrà essere seguita in diretta streaming al seguente link: licata.consigliocloud.it