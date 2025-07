“Amministrazione e consiglieri di maggioranza hanno dimostrato grande serietà e senso di responsabilità confermando la propria unità e la volontà di continuare a servire la città”. A dirlo – dopo la seduta del Consiglio comunale di ieri – è il Sindaco Angelo Balsamo.

“La scelta saggia adottata è quella di avere un bilancio stabilmente riequilibrato con i costi del servizio rifiuti coperti interamente dai fruitori. C’è un aumento del costo del servizio nell’ordine del 10% per le famiglie e del 100% per le attività di ristorazione. Le Norme impongono criteri di calcolo dei costi del servizio che vanno rispettate. 23 categorie merceologiche avranno un ribasso previsto per legge. Parliamo di un aumento dovuto all’incremento del costo di conferimento in discarica. E per questo mi rivolgo ai miei concittadini: l’Abbandono dei rifiuti comporta un aumento della frazione indifferenziata e il conferimento dell’indifferenziato costa di più. Quindi Faccio un Invito e un appello ai cittadini: se differenziamo paghiamo meno, chi inquina fa danni ai cittadini. Se rispettiamo regole e non si abbandonano rifiuti in maniera indiscriminata, riduciamo i costi di conferimento in discarica”.

Il primo cittadino fornisce quindi anche uno spunto politico dopo la seduta di Consiglio di ieri.

“Se nn approviamo un bilancio stabilmente riequilibrato, c’è rischio che l’intero consiglio vada a casa. La base deve necessariamente essere La Trasparenza nella gestione costi/entrate per avere i conti a posto. Accettare la filosofia dei consiglieri Curella e Cammilleri che hanno proposto di non coprire il maggior costo di conferimento in discarica e di andare a creare un debito fuori bilancio, significava caricare ulteriormente sui cittadini e condannare la città a non rientrare più in una contabilità ordinata. E ricordo alla politica che senza bilancio stabilmente riequilibrato non possiamo avere una gestione ordinata, non possiamo programmare assunzioni né progetti di sviluppo di nessun genere. Significherebbe condannare la città all’immobilismo assoluto. Grazie ai consiglieri che hanno approvato con grande senso di responsabilità gli atti di ieri sera”.