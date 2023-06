Pubblicità

E’ il giorno della prima seduta del nuovo Consiglio comunale. Questo pomeriggio con inizio alle ore 18,30, si riunirà la prima assise cittadina dopo la consultazione elettorale del 28 e 29 maggio scorsi. A convocare e presiedere la seduta sarà il presidente uscente Giuseppe Russotto, recordman di preferenze per la seconda volta consecutiva.

Nel corso della riunione odierna, è previsto il giuramento e l’insediamento dei 24 nuovi consiglieri comunali e successivamente si passerà alla votazione per l’elezione del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di Presidenza che prevede il vicepresidente e un terzo membro. Alla luce della schiacciante superiorità numerica emersa dalle urne, non dovrebbero esserci grandi dubbi sulla scelta operata dalla maggioranza che ha i numeri per votare ed eleggere il massimo rappresentante del civico consesso già in prima battuta.